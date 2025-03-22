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Спецпосланник Трампа признал критическое положение ВСУ в Курской области

Уиткофф: в Курской области военные ВСУ находятся в критическом положении
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской области формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в критическом положении из-за окружения. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Он отметил, что президент России Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации.

«Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке», — сказал спецпосланник лидера Соединенных Штатов.

По его словам, эта ситуация на поле боя является «серьезной». Вместе с тем Уиткофф отметил, что ее «нужно решить».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в ВСУ рассказали об отступлении из Курской области без приказа.

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