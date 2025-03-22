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Алаудинов рассказал об эвакуации тел бойцов ВСУ из Курской области

Алаудинов: ВС РФ эвакуируют брошенные ВСУ тела украинцев из Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные эвакуируют тела украинских солдат с освобожденной территории Курской области. Об этом сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты... Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись трупы бойцов... После того, как он (украинский военный — прим. ред.) уже умер, он не является нашим врагом... Это, получается, тело человека... И, конечно, мы должны быть гуманнее», — сказал Алаудинов.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Полторацкий заявил, что командование ВСУ в Курской области не считает нужным эвакуировать раненых бойцов с линии фронта. Солдат подчеркнул, что в рядах украинской армии царят беззаконие и жестокость. По его словам, военнослужащих ВСУ могут отправить в отпуск при условии, что половину отпускного пособия они отдадут командирам.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Отмечалось, что российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее военкоры показали кадры с телами солдат ВСУ, отказавшихся сдаваться в плен.

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