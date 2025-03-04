Военкоры показали кадры с телами солдат ВСУ, отказавшихся сдаваться в плен

Тела солдат ВСУ, отказавшихся сдаваться в плен под Курском, попали на видео

В Курской области группа украинских бойцов отказалась сдаваться в плен ВС РФ и была ликвидирована. Кадры с телами солдат ВСУ опубликовал Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«Курское направление и те, кто не захотел сдаваться в плен. За что они воюют? За кого?» — задались вопросами военкоры.

3 марта Минобороны России сообщало, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 160 военнослужащих и два бронетранспортера. Утром того же дня в ведомстве заявили, что украинские войска потеряли артиллерийское орудие и склад с боеприпасами на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее военкоры заявили о потере позиций ВСУ в Курской области.