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Украинский пленный рассказал об отказе ВСУ забирать раненых с поля боя

ТАСС: командование ВСУ не видит смысла эвакуировать раненых с поля боя
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не считает нужным эвакуировать раненых бойцов с линии фронта. Об этом заявил пленный боец ВСУ Евгений Полторацкий, передает ТАСС.

«Трехсотых (раненых. — прим. ред.) не забирают, говорят, что смысла нет забирать. <…> Загоняют туда и назад могут вообще не забрать», — заявил он.

По словам пленного бойца, его мобилизовали на улице и через два дня отправили на полигон, где его подготовку проводили инструкторы НАТО. Полторацкий отметил, что отказывался идти на передовую, попав на фронт, из-за чего его избили и отправили в окопы насильно.

Солдат подчеркнул, что в рядах украинской армии царят беззаконие и жестокость. По его словам, военнослужащих ВСУ могут отправить в отпуск при условии, что половину отпускного пособия они отдадут командирам.

До этого украинский оператор БПЛА выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. По словам представителя силовых структур, дроновод ВСУ нашел автомобиль с пленными украинцами и атаковал «Ниву». При этом никто из российских бойцов не пострадал — они вовремя увидели беспилотник и успели скрыться.

Ранее украинский пленный рассказал, что ВСУ использовали мирных жителей как живой щит.

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