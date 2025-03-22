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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 200 военнослужащих
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили 200 военнослужащих.

Также были уничтожены боевая машина пехоты, три бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.

Всего ВСУ потеряли на данном направлении, по информации российского оборонного ведомства, более 69320 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и другую технику.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Отмечалось, что российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили часть войск из Курской области в ДНР.

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