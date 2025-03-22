РИА: части ВСУ перебросили из Курской области под Красноармейск

Большое количество подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области перебросили на Покровское направление. Об этом сообщил командир расчета беспилотников Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов, передает РИА Новости.

«Сюда очень много подразделений перевели с Курского направления — боеспособных на данном этапе», — сказал боец.

По его словам, в ДНР украинские военные сильны, не видно, чтобы они куда-то бежали.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее эксперт рассказал о ситуации вокруг Часова Яра в ДНР.