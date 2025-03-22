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ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области

РИА: в Голой Пристани четвертые сутки нет света из-за атак ВСУ на энергообъекты
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки нет электричества из-за атак ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил РИА Новости мэр города Константин Тистол.

«Украинские формирования продолжают атаковать энергообъекты левого берега Днепра», — рассказал он.

Украинские войска продолжают атаковать энергоинфраструктуру российских регионов, несмотря на договоренности с США.

В минувший вторник, 18 марта, президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

Однако Украина продолжила атаковать эти объекты. В частности, 20 марта ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Энгельсе. А на следующий день украинские военные атаковали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

Тем временем в Кремле подчеркнули, что войска РФ продолжают воздерживаться от ударов по энергетике Украины в рамках достигнутых с США договоренностей.

Ранее Балицкий сообщил о массированном обстреле Каменки-Днепровской.

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