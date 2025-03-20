Балицкий сообщил о массированном обстреле Каменки-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в населенном пункте зафиксировали не менее пяти взрывов.

Глава региона попросил жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

20 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Жеребянки в Запорожской области. По его словам, в настоящее время активные боевые действия развертываются севернее села.

Накануне Рогов рассказал, что российские военнослужащие продвинулись вперед и освободили от украинских солдат свыше 12 квадратных километров в районе пересечения административных границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее в Запорожской области школьный автобус подвергся атаке БПЛА ВСУ.