Средства противовоздушной обороны уничтожили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В ведомстве добавили, что за сутки средства ПВО сбили 142 беспилотника самолетного типа.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

13 марта командование группировки войск «Север» оповестило президента РФ Владимира Путина о начале завершающего этапа операции по освобождению Курской области от ВСУ. После этого военнослужащим ВС РФ удалось в сжатые сроки взять под свой контроль несколько десятков населенных пунктов. Среди них — административный центр Суджанского района, а также села Малая Локня и Черкасское Поречное.

Ранее силовики заявили, что командиры ВСУ угрожают бойцам репрессиями за выход из Суджи.