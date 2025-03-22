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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 и 142 беспилотника ВСУ
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militarizm.su

Средства противовоздушной обороны уничтожили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В ведомстве добавили, что за сутки средства ПВО сбили 142 беспилотника самолетного типа.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

13 марта командование группировки войск «Север» оповестило президента РФ Владимира Путина о начале завершающего этапа операции по освобождению Курской области от ВСУ. После этого военнослужащим ВС РФ удалось в сжатые сроки взять под свой контроль несколько десятков населенных пунктов. Среди них — административный центр Суджанского района, а также села Малая Локня и Черкасское Поречное.

Ранее силовики заявили, что командиры ВСУ угрожают бойцам репрессиями за выход из Суджи.

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