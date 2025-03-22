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Силовики заявили, что командиры ВСУ угрожают бойцам репрессиями за выход из Суджи

ТАСС: командование ВСУ угрожает репрессиями солдатам за отступление из Суджи
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило мобилизованным бойцам на Суджанском направлении отступать в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Им угрожают не только заградительным огнем, но и репрессиями против родных солдат ВСУ», — заявил он.

До этого российский дрон заснял на камеру бойца ВСУ, бегущего из Курской области с кустом для маскировки. На ролике видно, как по дороге посреди изрытого бронетехникой поля движется «куст». Мужчина был обнаружен во время воздушной разведки в Сумской области Украины.

21 марта издание «Украинская правда» писало, что бойцы ВСУ признали необходимость более раннего выхода из Курской области. Некоторые источники издания заверили, что с военной точки зрения выходить с территории Курской области нужно было после контрнаступления ВС РФ осенью 2024-го.

Другие солдаты считают, что критической точкой выхода должен был стать январь 2025 года, когда российская сторона начала перекрывать логистические пути ВСУ.

Ранее в силовых структурах заявили о переброске резервов ВСУ в Сумскую область.

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