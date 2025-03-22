В США раскрыли, как ВСУ отреагировали на проход ВС России по газопроводу в Судже

Результат операции «Поток» российских вооруженных сил, в ходе которой бойцы ВС РФ прошли по газопроводу близ Суджи, вызвал панику в рядах ВСУ, украинские командиры дали приказ отступать. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Ситуация уже была критической… российские войска прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Армия Украины заявила, что предотвратила попытку… солдаты заявили, что это вызвало панику», — говорится в сообщении издания.

Результатом этой паники, пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров приказать своим солдатам отступить до получения приказов от старших офицеров.

Командир батальона бригады «Ветераны» с позывным «Морпех» заявил, что операция «Поток» — рейд штурмовых подразделений вдоль газопровода близ Суджи — является успешным выполнением резервного плана, превзошедшего ожидания.

Изначально целью операции было выравнивание линии фронта вдоль железнодорожной ветки в промышленной зоне севернее Суджи. Однако благодаря учету предыдущих ошибок и наличию альтернативного плана российские подразделения, воспользовавшись замешательством противника и прорывом в его обороне, продвинулись дальше запланированного, заняв позиции на северной окраине города.

Ранее «Аид» получил новое ранение в ходе спецоперации.