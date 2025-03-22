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Эксперт рассказал о ситуации вокруг Часова Яра в ДНР

Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ в центре Часова Яра в ДНР
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Ukraine Patrol Police/AP

Российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях в Часовом Яре в Донецкой народной республике и формируют там огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающейся удержаться в центре города. Об этом рассказал в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что российские военные начали продвигаться на юг, тем самым охватывая украинскую группировку в районе Днепропетровской улицы. Серьезные успехи у ВС РФ отмечаются также в продвижении по улице Спартака и улице Чехова, отметил Марочко.

По словам эксперта, в настоящий момент под контролем украинских военных остается небольшой участок в центре города, который они удерживают изо всех сил. Но если они будут продолжать вести оборонительные действия именно на этих позициях, то существует большая вероятность, что российские войска отрежут эту группировку и возьмут в огневой мешок, добавил Марочко.

14 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия перебрасывает дополнительные резервы в Часов Яр. Российские подразделения уничтожают подразделения противника, «но появляются новые и новые». По его словам, ВСУ по-прежнему «цепляются» за Часов Яр, так как потеря города даст возможность наступать одновременно на нескольких направлениях.

Ранее эксперт рассказал, какая территория Часова Яра находится под контролем ВСУ.

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