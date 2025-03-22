Пленный боец ВСУ: командования в Курской области не видел, приказы получал по радио

Пленный украинский военнослужащий Сергей Голубченко заявил, что их подразделением в Курской области командиры управляли по радио с территории Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«В Курской области мы с командованием не встречались. Все указания через радейку», — заявил он.

Солдат отметил, что его группу «уложили» российские военные во время взятия территорий.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что украинские боевики на территории Курской области столкнулись с острой нехваткой запасов продовольствия, украинцы топили снег, чтобы добыть питьевую воду.

В публикации говорится, что украинским боевикам «на местах» было неинтересно слушать мнения экспертов относительно целесообразности вторжения ВСУ на территорию Курской области, поскольку перед ними стояла другая цель: выбраться живыми.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости под Курском.