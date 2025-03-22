WSJ: боевики ВСУ в Курской области топили снег, чтобы добыть питьевую воду

Украинские боевики на территории Курской области столкнулись с острой нехваткой запасов продовольствия, украинцы топили снег, чтобы добыть питьевую воду. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«В течение нескольких недель лишь немногие транспортные средства снабжения могли проехать к войскам в Курской области, поскольку наступление российских войск сделало дороги недосягаемыми для групп беспилотников с подрывными устройствами, в результате чего запасы украинских припасов были настолько малы, что некоторым солдатам приходилось топить снег, чтобы добыть питьевую воду», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, украинским боевикам «на местах» было неинтересно слушать мнения экспертов относительно целесообразности вторжения ВСУ на территорию Курской области, поскольку перед ними стояла другая цель: выбраться живыми.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости под Курском.