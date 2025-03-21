Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи беспилотника-камикадзе. Об этом сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины (СЦКК).

«Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.50 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.

Информация о последствиях удара не уточняется.

17 марта в Горловке при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на пожарную часть пострадали два сотрудника МЧС России. В ведомстве уточнили, что ранены пожарный и водитель. Их доставили в больницу с акубаротравмой.

16 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Горловке в результате обстрелов со стороны подразделений украинской армии пострадали семь человек, включая двух подростков.

Ранее украинские военные ранили подростка в Горловке.