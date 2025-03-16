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В Горловке в результате обстрелов ВСУ пострадали семь человек

Пушилин: число пострадавших в Горловке в результате обстрелов ВСУ достигло семи
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Sofiia Gatilova/Reuters

В Горловке Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны подразделений украинской армии пострадали семь человек, включая двух подростков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Семь мирных жителей, в том числе двое подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:11 по московскому времени.

Кроме того, в результате обстрелов один человек не выжил.

5 марта мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ во время обстрела города повредили здание детского сада, многоквартирный дом и гражданские автомобили. По его словам, в детском саду выбиты окна, поврежден фасад и побиты помещения изнутри. Он добавил, что еще один удар пришелся по жилому массиву «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

В феврале украинские военные повредили образовательное учреждение в центре Горловки. По словам Приходько, после обстрела кассетными боеприпасами на улицах Комсомольская и Горького были найдены суббоеприпасы типа «колокольчик». Мэр города призвал жителей не трогать и не поднимать подозрительные предметы и обращаться за помощью в случае обнаружения снарядов.

Ранее Путин заявил, что все преступления Украины против мирных жителей нужно фиксировать.

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