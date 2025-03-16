Украинские военные ранили подростка в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) из артиллерии, в результате чего был ранен несовершеннолетний. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Вследствие артобстрела поселка шахты им. В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) с позиций украинских террористов ранен подросток», — написал он.

5 марта Приходько сообщил, что ВСУ во время обстрела города повредили здание детского сада, многоквартирный дом и гражданские автомобили. По его словам, в детском саду выбиты окна, поврежден фасад и побиты помещения изнутри. Он добавил, что еще один удар пришелся по жилому массиву «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

В феврале украинские военные повредили образовательное учреждение в центре Горловки. По словам Приходько, после обстрела кассетными боеприпасами на улицах Комсомольская и Горького были найдены суббоеприпасы типа «колокольчик». Мэр города призвал жителей не трогать и не поднимать подозрительные предметы и обращаться за помощью в случае обнаружения снарядов.

Ранее в Горловке 13 человек пострадали в результате обстрелов ВСУ.