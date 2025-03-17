Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона на пожарную часть в Горловке

МЧС: в Горловке при атаке беспилотника на пожарную часть пострадали два человека

В городе Горловкt Донецкой народной республикb при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на пожарную часть пострадали два сотрудника МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Пожарная часть в Горловке подверглась атаке БПЛА. Пострадали два сотрудника МЧС России», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:25 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что ранены пожарный и водитель. Их доставили в больницу с акубаротравмой.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Горловке в результате обстрелов со стороны подразделений украинской армии пострадали семь человек, включая двух подростков. Кроме того, в результате обстрелов один человек не выжил.

5 марта мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что ВСУ во время обстрела города повредили здание детского сада, многоквартирный дом и гражданские автомобили. По его словам, в детском саду выбиты окна, поврежден фасад и побиты помещения изнутри. Он добавил, что еще один удар пришелся по жилому массиву «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

Ранее Путин заявил, что все преступления Украины против мирных жителей нужно фиксировать.