Трамп высказался о новых санкциях против России

Трамп не ответил на вопрос о планах по введению новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, планирует ли он вводить новые санкции против России. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами в Белом доме, которая транслировалась телеканалом Fox News.

Во время разговора один из журналистов спросил у главы Белого дома, собирается ли он вводить новые антироссийские санкции на фоне «продолжающихся атак России на Украину».

«Ну они воюют друг против друга», — сказал Трамп.

Несколькими часами ранее президент США заявил, что полное прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро». По его словам, сейчас «ведутся переговоры о соглашении».

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, во время переговоров хозяин Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

Ранее Business Insider заявил, что Трамп ослабляет переговорную позицию Украины.