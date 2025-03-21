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Трамп высказался о новых санкциях против России

Трамп не ответил на вопрос о планах по введению новых санкций против России
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Ben Curtis/AP

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, планирует ли он вводить новые санкции против России. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами в Белом доме, которая транслировалась телеканалом Fox News.

Во время разговора один из журналистов спросил у главы Белого дома, собирается ли он вводить новые антироссийские санкции на фоне «продолжающихся атак России на Украину».

«Ну они воюют друг против друга», — сказал Трамп.

Несколькими часами ранее президент США заявил, что полное прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро». По его словам, сейчас «ведутся переговоры о соглашении».

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, во время переговоров хозяин Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

Ранее Business Insider заявил, что Трамп ослабляет переговорную позицию Украины.

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