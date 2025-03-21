В США оценили влияние Трампа на позиции Украины

Администрация президента США Дональда Трампа ослабляет позиции Украины на переговорах с РФ. Об этом написало издание Business Insider.

В статье подчеркивается, что без помощи международных партнеров Украина бы не смогла удержать настолько большую территорию, однако «те же партнеры часто ставят ее в затруднительное положение, будь то на поле боя или за столом переговоров».

В качестве примера ухудшения позиций Киева из-за Трампа журналисты издания привели давление на Украину по вопросу о передаче США права на эксплуатацию ее недр, исключение Евросоюза из числа участников переговоров по Украине, отказ от вступления Украины в НАТО и прекращение предоставления Украине американских разведывательных данных.

При этом подчеркивается, что Россия на уступки Украине или США почти не шла, если не считать согласие на прекращение атак на энергетические объекты Украины, при этом наступление российских войск продолжается.

До этого Трамп заявил, что прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро». По его словам, вопрос о разделе территорий между сторонами конфликта уже обсуждается.

Ранее Сурков заявил, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно».