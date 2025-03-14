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Названо число наемников ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область

ТАСС: в РФ осудили не менее девяти наемников ВСУ, вторгшихся в Курскую область
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Depositphotos

Не менее девяти иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были осуждены в РФ за вторжение на территорию Курской области и совершение преступлений, направленных против мирных жителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Следственного комитета и Генеральной прокуратуры страны.

Из материала следует, что российские суды признали граждан третьих государств виновными в наемничестве и совершении террористических актов. На этом фоне их приговорили к лишению свободы на срок от 14 до 25 лет.

По информации агентства, пока только один человек — гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон — лично предстал перед судом в РФ. Наемник был взят в плен в Курской области и получил 19 лет лишения свободы.

Еще восемь иностранцев были осуждены заочно. В настоящее время они находятся в розыске.

В публикации уточняется, что четверо осужденных являются наемниками из Грузии. Два человека — граждане США и по одному — граждане Новой Зеландии, Соединенного Королевства и Литвы.

13 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ заявила, что Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор бывшему телохранителю экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаилу Батурину, признав его виновным во вторжении в Курскую область. Инстанция назначила ему наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о попавших в плен наемниках ВСУ.

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