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Стали известны последствия атаки ВСУ на станцию «Суджа»

РИА Новости: на станции «Суджа» после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ
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Кадр из видео/Telegram-канал «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»»

При подрыве военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области, загорелся остаточный газ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«При подрыве трубопровода диаметром 1400 миллиметров произошло горение находящегося под давлением остаточного газа», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в трубе прекратилось выгорание остатков газа. Он отметил, что транзит голубого топлива по этому трубопроводу был приостановлен еще три месяца назад.

В ночь на 21 марта украинские военные нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу. В Следственном комитете России сообщили, что в результате атаки этот объект получил существенные повреждения. Удар, как заявили в ведомстве, носил целенаправленный характер.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на станции «Суджа».

11 января беспилотники ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу.

Ранее Путин заявил, что большинство терактов в РФ за год спланировано спецслужбами Украины.

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