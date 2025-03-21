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В СК заявили о значительных повреждениях станции «Суджа» после атаки ВСУ

СК: ВСУ нанесли удар по станции «Суджа», причинив существенные повреждения
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Кадр из видео/Telegram-канал «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»»

Следственный комитет России подтвердил, что 20 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газораспределительной станции «Суджа», причинив объекту существенные повреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Атака, по мнению ведомства, носила целенаправленный характер.

Также отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта на газораспределительной станции «Суджа» в Курской области.

До этого сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины в ночь на 21 марта нанесли удар по газоизмерительной станции. Telegram-канал Baza писал, что транзитная ветка через «Суджу» оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы.

При этом ВСУ опровергают обвинения в атаке на газоизмерительную станцию, называя их «безосновательными». Там отметили, что РФ якобы наращивает дискредитационную кампанию против Украины.

Ранее полыхающая газоизмерительная станция «Суджа» после подрыва ВСУ попала на видео.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
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