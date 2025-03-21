Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа». Генштаб ВСУ обвинил в ударе Россию

Ночной удар
Информация об атаке ВСУ на газоизмерительную станцию «Суджа» появилась примерно в половине второго ночи.
«ГИС «Суджа» была повреждена в результате украинского удара», — сообщили журналисты.
Они уточнили, что через «Суджу» проходила единственная транзитная ветка, по которой российское голубое топливо поставляли в страны ЕС. С 1 января Украина прекратила транзит газа в Европу через свою территорию.
Военный блогер Юрий Подоляка опубликовал видео с места ЧП. Он предположил, что ВСУ подорвали газоизмерительную станцию перед отступлением.
«Сил удерживать данную территорию у них все меньше и меньше, а потому они уничтожают все что могут», — написал Подоляка.
Зарево от пожара было видно из Курска и Сум. Власти Курской области и представители Минобороны пока не прокомментировали удар по газоизмерительной станции.
Что говорят на Украине
В Генштабе ВСУ заявили, что Россия «наращивает дискредитационную кампанию против Украины», а обвинения в ударе по ГИС «Суджа» якобы безосновательны.
«Да, указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией — обстрелял этот объект из артиллерии», — сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Там напомнили, что ВС России использовали трубу магистрального газопровода для переброски своих войск в Суджу и освобождения города.
«Россияне продолжают производить многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество», — добавили в Генштабе ВСУ.
О чем договорились Путин и Трамп
Вечером 18 марта президенты России и США провели телефонный разговор. Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе российских и украинских военных от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.
«Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — сообщили в пресс-службе Кремля.
В Минобороны сообщили, что в момент получения приказа Путина в воздухе находились семь российских ударных беспилотников. Они направлялись в сторону объектов украинской энергетической инфраструктуры в Николаевской области.
«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один дежурным истребителем ВКС России», — уточнили в министерстве.
Договоренностям конец?
Через несколько часов после завершения переговоров Путина и Трампа три беспилотника ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Кубани.
«Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)», — рассказали в Минобороны.
Удар ВСУ по КТК — провокация и подтверждение отсутствия политической воли Украины к урегулированию конфликта мирным путем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе, выдвинутых президентом США. Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым полную недоговороспособность», — подчеркнула она.
Владимир Зеленский же назвал договоренность о частичном прекращении огня, достигнутую в ходе переговоров Путина и Трампа, шагом назад. По словам украинского лидера, он готов «делать шаги назад», если этого потребует стратегия США.