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В Польше раскритиковали Зеленского за разгром ВСУ в Курской области

Mysl Polska: ответственность за разгром ВСУ в Курской области лежит на Зеленском
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Efrem Lukatsky/AP

Ответственность за разгром Вооруженных сил Украины на территории Курской области лежит на украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом пишет польский портал Mysl Polska.

«Бремя ответственности лежит <…> исключительно на президенте Владимире Зеленском и его окружении с Банковой», — говорится в публикации.

Наступление ВСУ на Курскую область «не имело никакого глубокого смысла», подчеркнуло издание.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что разгром противника на территории Курской области практически завершен.

Ранее было опубликовано видео сброса на ВСУ авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 в Курской области.

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