Сброс авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 на ВСУ в Курской области попал на видео

В социальных сетях распространились видеозаписи, демонстрирующие нанесение авиационных ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Сбросы авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно информации, предоставленной авторами канала, разведывательный отряд «Смуглянка» выявил опорные пункты и позиции ВСУ в районе села Гуево. Полученные данные были использованы для корректировки авиационных ударов.

Видеоматериалы показывают процесс сброса: первый ролик запечатлел применение 1,5-тонной авиабомбы ФАБ-1500, сопровождавшийся мощным взрывом и густым черным дымом. Второй ролик демонстрирует два последовательных удара трехтонными бомбами ФАБ-3000, также отмеченных яркими вспышками.

На прошлой неделе была опубликована видеозапись, снятая украинским беспилотником в Курской области, на которой запечатлен момент взрыва авиабомбы ФАБ-3000 и распространение ударной волны. Местонахождение цели указывается в районе населенного пункта Куриловка.

Ранее Александр Лукашенко назвал сроки освобождения Курской области.