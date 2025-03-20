Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео сброса на ВСУ авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 в Курской области

Сброс авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 на ВСУ в Курской области попал на видео

В социальных сетях распространились видеозаписи, демонстрирующие нанесение авиационных ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Сбросы авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно информации, предоставленной авторами канала, разведывательный отряд «Смуглянка» выявил опорные пункты и позиции ВСУ в районе села Гуево. Полученные данные были использованы для корректировки авиационных ударов.

Видеоматериалы показывают процесс сброса: первый ролик запечатлел применение 1,5-тонной авиабомбы ФАБ-1500, сопровождавшийся мощным взрывом и густым черным дымом. Второй ролик демонстрирует два последовательных удара трехтонными бомбами ФАБ-3000, также отмеченных яркими вспышками.

На прошлой неделе была опубликована видеозапись, снятая украинским беспилотником в Курской области, на которой запечатлен момент взрыва авиабомбы ФАБ-3000 и распространение ударной волны. Местонахождение цели указывается в районе населенного пункта Куриловка.

Ранее Александр Лукашенко назвал сроки освобождения Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами