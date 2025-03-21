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Жителей Ростовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Ростовской области
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Ростовской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали зайти в помещения и не подходить к окнам.

Накануне вечером в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ ранения получили три мирных жителя. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что на дороге Графовка — Репяховка дрон атаковал автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, а также баротравму. Еще один БПЛА атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара, муж и жена доставлены в больницу.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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