Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область ранены три мирных жителя

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль и автобус в двух районах Белгородской области ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Атаки ВСУ на Краснояружский и Ракитянский районы продолжаются. Ранены три мирных жителя», — написал он.

Он уточнил, что на дороге Графовка — Репяховка автомобиль атакован беспилотником. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Еще один БПЛА атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара, они доставлены в больницу.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее десятки беспилотников атаковали Белгородскую область.