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Захарова заявила о приказе Зеленского наносить удары по России

Захарова: Зеленский отдал приказ наносить новые удары по территории России
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Jose Luis Magana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о нанесении новых ударов по территории России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат обратила внимание, что украинский лидер публично поддержал инициативу об отказе от атаки на энергетическую инфраструктуру России. Однако, по ее словам, Зеленский «отдал противоположный приказ».

«Очевидно, что вина за этот и другие террористические акты лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую хунту летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — сказала Захарова.

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным.

Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме обвинили Киев в неспособности соблюдать договоренности.

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