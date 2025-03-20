Захарова рассказала, что Трамп должен был услышать в ходе разговора с Путиным

Захарова: в Москве надеются, что в США услышали слова Путина о помощи Киеву

Официальная представительница МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что в США «услышали» слова президента России Владимира Путина о необходимости прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательных данных Украине. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, на необходимости прекращения помощи для деэскалации и мирного урегулирования на Украине Путин настаивал в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Это принципиальный момент. Мы надеемся, в Вашингтоне это услышали», — подчеркнула она.

До этого европейский план помощи Украине сократился в восемь раз.

Документ будет рассмотрен на саммите Евросоюза 20 марта. В процессе редактирования в него были внесены положения о добровольности участия в нем. Инициатором создания этого плана помощи стала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, поэтому резкое сокращение плана называют ее личным провалом.

18 марта президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее в Пентагоне подтвердили продолжение поставок военной помощи Украине.