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Каллас сократила план военной помощи Украине в восемь раз

La Stampa: европейский план помощи Украине сократился в восемь раз
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Европейский план помощи Украине сократился в восемь раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

Документ будет рассмотрен на саммите Евросоюза 20 марта. В процессе редактирования в него были внесены положения о добровольности участия в нем.

«С первоначальных 40 миллиардов плана мы уже снизились до пяти миллиардов, что примерно соответствует стоимости крупнокалиберных боеприпасов, которые нужны Украине и которые, по словам Каллас, необходимо доставить срочно», — говорится в материале.

Инициатором создания этого плана помощи стала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, поэтому резкое сокращение плана называют ее личным провалом.

19 марта в Еврокомиссии впервые официально предложили создать единый рынок вооружений ЕС, в которую будет включена Украина. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что не претендуют на создание единой европейской армии.

Ранее в Евросоюзе допустили, что возьмут на себя финансирование «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

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