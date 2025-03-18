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В Пентагоне подтвердили продолжение поставок военной помощи Украине

РИА Новости: Пентагон подтвердил продолжение поставок оружия Украине
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки продолжают отправлять военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Министерство оказывает Украине помощь в сфере безопасности», — отметил собеседник агентства.

О решении Вашингтона приостановить военную помощь Киеву стало известно 4 марта. Украинские власти допустили, что это может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Позже США возобновили военную помощь Украине при условии готовности Киева к прекращению огня.

Бывший советник главы Донецкой народной республики, сопредседатель Клуба народного единства, политический философ Александр Казаков объяснил, почему президент США Дональд Трамп, говоря о мире, возобновил военную помощь Украине. По словам эксперта, глава Белого дома решает свои конкретные задачи, и раз украинский лидер Владимир Зеленский согласился выполнить его требования, то поставки возобновились.

Ранее в Словакии отказались финансировать военную помощь Украине.

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