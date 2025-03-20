ВС РФ за сутки уничтожили эшелон с оружием и боеприпасами украинской армии

За сутки вооруженные силы (ВС) РФ поразили эшелон с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, российские военные нанесли урон объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли удары по формированиям механизированной бригады, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

В Минобороны рассказали, что ВСУ потеряли более 230 военнослужащих. Вооруженные силы РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.