МО: ВСУ потеряли в Курской области более 230 военнослужащих за сутки

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли удары по формированиям механизированной бригады, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих. Вооруженные силы РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.