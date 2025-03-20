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Российские войска выбили ВСУ из села в Запорожской области

Рогов: украинских военных выбили из Жеребянок в Запорожской области
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в настоящее время активные боевые действия развертываются севернее села.

19 марта сообщалось, что российские военнослужащие продвинулись вперед и освободили от украинских солдат свыше 12 квадратных километров в районе пересечения административных границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей.

В тот же день координатор российского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили пункт сборки беспилотников ВСУ в Запорожской области.

18 марта отставной полковник Михаил Тимошенко заявил в интервью NEWS.ru, что российская войска должны взять под контроль город Орехов в Запорожской области, поскольку это откроет им путь к самому Запорожью.

Ранее в России изменили правила призыва в армию.

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