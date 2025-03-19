Российские военнослужащие продвинулись вперед и освободили от украинских солдат свыше 12 кв. км в районе пересечения административных границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«В районе Бурлацкого свыше 5 кв. км освободили на север и северо-восток, в сторону Скудного и Днепроэнергии. Восточнее, у Раздольного освобождено порядка 7,5 кв. км. Успехи на стыке трех регионов — Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей — составили около 12,5 кв. км», — сказал он.

18 марта министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины. В министерстве также рассказали об улучшении положений подразделений группировки войск «Запад» и «Южной» группировки войск.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.