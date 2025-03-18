Российский полковник раскрыл важность взятия Орехова в Запорожской области

Вооруженные силы России должны взять под контроль город Орехов в Запорожской области, поскольку это откроет им путь к самому Запорожью. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил отставной полковник Михаил Тимошенко.

«Орехов — важный логистический центр, который обязательно надо брать. Боевые действия, особенно в весеннюю распутицу, идут вдоль дорог. А вся Запорожская область сейчас — в раскисшем черноземе», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время вязнет даже гусеничная техника.

Как отметил полковник в отставке, пока рано называть сроки возможного освобождения этого населенного пункта. По его мнению, наступление российских войск будет «вязкое». Они будут делать «упор» на артиллерию и дроны, считает Тимошенко.

«Эти вещи любят счет: требуется огромное количество боеприпасов, надо менять прогоревшие от стрельбы стволы у орудий, много всего необходимо», — продолжил он.

Эксперт также предположил, что город еще не скоро перейдет под контроль ВС РФ.

17 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали бои за два населенных пункта в Запорожской области.

По его словам, бои идут за Малые Щербаки на Ореховском направлении. Под контроль российских военных перешли южная часть села, а также южная окраина соседнего села Щербаки.

Ранее в Британии оценили шансы наступления российской армии на Киев.