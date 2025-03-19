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ВС РФ поразили пункт сборки беспилотников в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили пункт сборки БПЛА ВСУ в Запорожской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ поразили пункт сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор российского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«В городе прилет в цех, где собирали БПЛА. Уничтожено оборудование и готовая продукция», — заявил он.

По словам Лебедева, один удар российских сил пришелся по городу, а еще три — по пригороду. Два из последних удара были нанесены фугасными авиабомбами.

«В пригороде был один удар по ПВД – в 22:35 прилетело, и через 10 минут поехали «скорые». По остальным ждем конкретику», — рассказал он.

До этого Лебедев заявил, что ВС РФ ликвидировали около 10 сотрудников СБУ в Запорожье.

Ссылаясь на коллег, он заявил, что первый удар по основному административному зданию СБУ в Запорожье был нанесен еще в конце января. Российский беспилотник залетел внутрь помещения на четвертом этаже. По словам Лебедева, в результате этой атаки четыре человека получили ранения, около десяти не удалось спасти.

Ранее Лебедев заявлял об ударе по трансформаторному заводу.

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