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Пентагон планирует сокращения в армии США

CNN: Пентагон планирует провести сокращения в Вооруженных силах США
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Пентагон планирует провести сокращения в Вооруженных силах США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Планируется провести слияние части боевых подразделений, упразднить управление, отвечающее за разработку, подготовку и обучение объединенных сил, а также отказаться от расширения американского военного присутствия в Японии. Возможным путем сокращения штата названо объединение Европейского и Африканского командований США в единое командование с базой в немецком Штутгарте.

До этого сообщалось, что Пентагон ради уменьшения бюджетных затрат намерен уволить от 50 до 60 тысяч гражданских служащих, то есть 5–8% .

13 марта сообщалось, что государственные расходы в США достигли в феврале рекордных значений в $603 млрд, несмотря «на гиперактивную кампанию» ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое возглавляет бизнесмен Илон Маск.

Ранее увольнение генералов шокировало военнослужащих США.

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