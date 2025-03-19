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В Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала

Минобороны США сократит на 50-60 тысяч численность гражданских служащих
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Shutterstock

Пентагон ради уменьшения бюджетных затрат намерен уволить от 50 до 60 тысяч гражданских служащих. Об этом, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя министерства обороны США, сообщает Associated Press.

Чиновник уточнил, что решение принято в рамках плана сокращения 8% гражданских сотрудников военного ведомства.

На освободившиеся места не будут переводиться военные, так как глава министерства обороны Пит Хегсет хочет быть уверенным в боевой готовности американской армии.

13 марта сообщалось, что государственные расходы в США достигли в феврале рекордных значений в $603 млрд, несмотря «на гиперактивную кампанию» ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое возглавляет бизнесмен Илон Маск.

10 марта сообщалось, что Пентагон тратит средства из бюджета на уход за полями для гольфа, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа сократить государственные расходы.

Ранее сообщалось, что США для экономии хотят объединить два военных командования.

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