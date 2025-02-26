СМИ: увольнение генералов шокировало вооруженные силы США

Увольнение двух начальников штабов в США шокировало американские вооруженные силы. Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.

«Глядя на массовые увольнения в целом, я поражаюсь тому, как это нанесет серьезный ущерб безопасности США <…> Увольнение старших офицеров, внезапное и безапелляционное, без предоставления последовательного и понятного обоснования, постепенно снизит безопасность Америки, а не укрепит ее», — отметил он.

Ставридис подчеркнул, что со временем эти увольнения станут причиной раскола в рядах американской армии.

«Последствия будут ощущаться сверху донизу с течением времени», — считает он.

22 февраля сообщалось, что в США отправили в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Чарльза Брауна. На этот пост претендует генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Дэн «Разин» Кейн. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет уволил Лизу Франкетти с должности начальницы штаба ВМС. Она была первой женщиной-офицером, ставшей начальником военно-морских операций. Глава Пентагона отметил, что Франкетти «сделала блестящую карьеру».

10 февраля стало известно, что в США будут уволены все члены наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны.

Ранее в Белом доме анонсировали «встряску» Пентагона.