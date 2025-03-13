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Госрасходы в США в феврале достигли рекордных значений

FT: госрасходы в США в феврале достигли $603 млрд, несмотря на усилия Маска
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Depositphotos

Государственные расходы в США достигли в феврале рекордных значений в $603 млрд, несмотря «на гиперактивную кампанию» ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое возглавляет бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные минфина страны.

При этом в DOGE заявили, что ведомству удалось сэкономить свыше $100 млрд благодаря аннулированию или пересмотру договоров и аренды, продаже активов, отмене грантов, увольнению сотрудников и другим мерам.

Маск неоднократно утверждал, что возглавляемое им ведомство находится на пути к экономии государственных средств в размере $1 трлн. Однако, если верить данным казначейства, крупные сокращения зафиксированы лишь «по некоторым статьям». В частности, расходы министерства образования сократились на $6 млрд.

Эксперт аналитического центра Manhattan Institute Джессика Ридл отметила, что масштабы экономии в результате усилий DOGE пока незначительны. Порядка 75% всех госрасходов направлены на социальное обеспечение, Medicaid, Medicare (программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), оборону, ветеранов и на выплату процентов по долгам. Ничего из этого затронуто не было, уточнила Ридл.

Ранее сообщалось, что Маск планирует вложить $100 млн в контролируемую Трампом организацию.

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