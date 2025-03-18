Американский беспилотник пытался нарушить воздушное пространство Ирана

Вблизи воздушного пространства Ирана был замечен разведывательный беспилотник США MQ-4C. Об этом сообщает агентство NourNews, ссылаясь на иранские вооруженные силы.

«Американский шпионский беспилотник, столкнувшись с [иранскими] истребителями F-14 и разведывательными БПЛА, отступил со своей позиции вблизи иранского воздушного пространства», — говорится в заявлении ВВС Исламской Республики, выдержку из которого приводит агентство.

В нем подчеркивается, что любое воздушное судно, будь то пилотируемое или беспилотное, будет немедленно уничтожено в случае пересечения воздушного пространства страны.

17 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов и пообещал, что Тегеран ожидают «тяжелые последствия».

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более 100 человек получили ранения.

Ранее в Кремле заявили о готовности России помочь США и Ирану в налаживании отношений.