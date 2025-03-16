Лидер хуситов пригрозил ударами по американским судам в Красном и Аравийском морях

Американские суда в Красном и Аравийском морях будут атакованы, если удары США по Йемену продолжатся. Об этом в эфире телеканала Al-Masirah заявил глава правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси.

По его словам, решение о запрете судоходства будет распространяться на США до тех пор, пока американцы продолжают свою агрессию против Йемена. Хуситы ответят эскалацией на эскалацию и будут атаковать авианосцы, военные корабли и коммерческие суда США. Аль-Хуси пригрозил, что если боевые действия США против хуситов продолжатся, то «Ансар Аллах» перейдет к «дополнительным вариантам эскалации».

16 марта представитель хуситов заявил о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman с помощью 18 ракет и беспилотников.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене.

Ранее в Йемене назвали условие для начала переговоров с США.