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Российские военные подтвердили, что получали в плену посылки из дома

Москалькова: вернувшиеся из плена бойцы ВС России получали посылки из дома
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России подтвердили, что, находясь в украинском плену, они получали посылки и письма из дома. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Спасибо родным и близким за терпение, веру и любовь, которая согревала бойцов и давала им сил», — написала омбудсмен.

Москалькова добавила, что все вернувшиеся военнослужащие получат необходимую поддержку.

Несколькими часами ранее в Минобороны сообщили, что Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими. В ведомстве уточнили, что с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен РФ передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые.

О том, что произойдет обмен пленными, накануне сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. Лидеры также договорились о том, что для достижения украинского урегулирования будут созданы экспертные группы.

Ранее появилось видео возвращения российских военных из плена.

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Обмены пленными с Украиной
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