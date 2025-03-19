Появилось видео возвращения российских военных из плена

Российские военнослужащие вернулись из украинского плена. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Обмен произошел 19 марта. По итогам обмена с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые.

Все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В Минобороны отметили, что всех освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

В ведомстве подчеркнули, что содействие в обмене военнопленными оказали Объединенные Арабские Эмираты.

О том, что произойдет обмен пленными, накануне сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. Лидеры также договорились о том, что для достижения украинского урегулирования будут созданы экспертные группы.

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