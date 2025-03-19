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Появилось видео возвращения российских военных из плена

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения российских военных из плена

Российские военнослужащие вернулись из украинского плена. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Обмен произошел 19 марта. По итогам обмена с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые.

Все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В Минобороны отметили, что всех освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

В ведомстве подчеркнули, что содействие в обмене военнопленными оказали Объединенные Арабские Эмираты.

О том, что произойдет обмен пленными, накануне сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. Лидеры также договорились о том, что для достижения украинского урегулирования будут созданы экспертные группы.

Ранее российский депутат рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ в Курской области.

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