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Россия и Украина обменялись пленными военными

Минобороны: РФ и Украина провели обмен военнопленными
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Алексей Куденко/РИА Новости

Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что по итогам обмена с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всех освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

В ведомстве подчеркнули, что содействие в обмене военнопленными оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу, что 19 марта РФ и Украина проведут обмен пленными. По словам российского лидера, процедура состоится по формуле 175 на 175.

Ранее Путин отметил риски из-за недоговороспособности Киева.

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Обмены пленными с Украиной
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