Путин сообщил, что Россия и Украина проведут обмен пленными

Путин: Россия и Украина осуществят обмен пленными 175 на 175 человек

Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу, что в среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, обмен пленными состоится по формуле 175 на 175.

Отмечается, что Путин и Трамп продолжили «подробный и откровенный обмен мнениями» относительно украинского урегулирования.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в интервью NewsNation говорил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, Путин уважает Трампа, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентом США и российским лидером «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.