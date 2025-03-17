Российский суд решит судьбу иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ в Курской области. Об этом сообщил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Депутат не исключил возможность обмена наемников на российских пленных. Он добавил, что если наемники не сдаются в плен, то они подлежат уничтожению. Судьба тех, кто сдастся, решится в рамках российского законодательства.

«В любом случае, должно быть судебное разбирательство, и уже суд принимает решение о привлечении к ответственности», — отметил Швыткин.

Он также назвал невозможным обычное выдворение иностранцев в их родные страны, поэтому им придется нести ответственность за преступления, совершенные на территории России.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что некоторые страны обращаются к России с просьбой передать данные об их гражданах-наемниках в рядах ВСУ, которые участвовали в боевых действиях на территории Курской области.

Ранее Россия по дипканалам связалась со странами, чьи наемники замечены в Курской области.