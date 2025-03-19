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Зеленский выдвинул новые условия перемирия, несмотря на согласие о прекращении огня

Зеленский выдвинул условия прекращения огня на фоне согласия с идеей Трампа
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новые условия для прекращения огня на территории республики, несмотря на свое согласиe с инициативой американского коллеги Дональда Трампа. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, передает РИА Новости.

«Очень хочется, чтобы действительно был контроль... Главным субъектом этого контроля должны быть США. Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов: гражданских объектов, энергообъектов, инфраструктурных объектов», — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что Украина подготовит список объектов, который будет предоставлен партнерам. По его словам, если Москва будет соблюдать договоренности, то Киев ответит тем же.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его результатом стало согласие РФ на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Также Россия сейчас ждет решения по поводу приостановки принудительной мобилизации на Украине во время 30-дневного перемирия. В Совете Федерации отметили, что США может поддержать это требование, а киевские власти могут принять его в штыки.

Ранее Кремль увидел отсутствие взаимности с Киевом по соблюдению 30-дневного перемирия.

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